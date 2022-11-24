«Миннесота» разгромила «Виннипег». Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей. Для 25-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.