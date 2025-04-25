«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Миннесота» победила «Вегас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2.

Кирилл Капризов и Маркус Фолиньо оформили дубли, а также один гол на счету Мэтта Болди. У «Голден Найтс» отличились Райлли Смит и Алекс Пьетранджело.

«Уайлд» ведут в серии — 2-1. Четвертый матч состоится в субботу, 26 апреля.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте