«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Миннесоту» (5:1).

У гостей Джек Айкел оформил хет-трик, а также по голу забили Бретт Хауден и Тэннер Пирсон. Единственная шайба «Уайлд» на счету Маркуса Юханссона.