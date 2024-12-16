«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» на выезде победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Виктор Олофссон, Ши Теодор и Уильям Карлссон.

За «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов.

«Вегас» набрал 43 очка и занимает 3-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет 2-й с 44 очками.