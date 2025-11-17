Хоккей
Сегодня, 08:36

«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Миннесота» выиграла у «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Миннесота» (22 очка после 20 игр) идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. «Вегас» (22 очка после 18 матчей) занимает восьмое место.

Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 18 12 6 25
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 19 10 9 22
5 Рейнджерс 20 10 10 22
6 Филадельфия 18 9 9 21
7 Коламбус 18 9 9 20
8 Вашингтон 18 8 10 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 12 8 24
2 Детройт 19 11 8 23
3 Монреаль 18 10 8 22
4 Оттава 19 9 10 22
5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
6 Флорида 18 9 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 18 6 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Миннесота 20 9 11 22
6 Юта 18 10 8 21
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
2 Анахайм 18 11 7 23
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Вегас 18 8 10 22
5 Эдмонтон 20 9 11 22
6 Ванкувер 20 9 11 20
7 Сан-Хосе 19 8 11 19
8 Калгари 20 5 15 13
17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс 4 : 1
