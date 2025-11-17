«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» выиграла у «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Миннесота» (22 очка после 20 игр) идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. «Вегас» (22 очка после 18 матчей) занимает восьмое место.