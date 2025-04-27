«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе и начнется в 23:00 мск.