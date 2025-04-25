«Миннесота» сыграет с «Вегасом» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь с 24 на 25 апреля. Игра пройдет на арене «Эксел Энерджи Центр» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Вегас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Миннесота» — «Вегас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 1-1.

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