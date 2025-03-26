«Вегас» обыграл «Миннесоту» и продлил победную серию

«Вегас» на выезде выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Голден Найтс» одержали четвертую победу подряд.

У гостей Джек Айкел оформил хет-трик, а также по голу забили Бретт Хауден и Тэннер Пирсон. Единственная шайба «Уайлд» на счету Маркуса Юханссона.

«Вегас» набрал 94 очка в 71 матче и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 7-й строчке — 85 очков в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Голы: Айкел — 24 (Стоун, Теодор), 6:23 — 0:1. Хауден — 20 (Хэнифин), 28:22 — 0:2. Юханссон — 8 (Зуккарелло), 41:42 — 1:2. Айкел — 25 (бол., Хэнифин, Карлссон), 54:57 — 1:3. Пирсон — 12 (п.в.), 56:57 — 1:4. Айкел — 26 (Стоун, Корчак), 57:28 — 1:5.

Вратари: Флери (56:43 — 56:57) — Хилл.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (4+10+10) — 38 (11+14+13).

Наши: Тренин (15.28/3/0) — Барбашев (15.56/0/+1), Дорофеев (15.16/6/0).

26 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17 734 зрителя.