«Вегас» обыграл «Миннесоту» и продлил победную серию
«Вегас» на выезде выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Голден Найтс» одержали четвертую победу подряд.
У гостей Джек Айкел оформил хет-трик, а также по голу забили Бретт Хауден и Тэннер Пирсон. Единственная шайба «Уайлд» на счету Маркуса Юханссона.
«Вегас» набрал 94 очка в 71 матче и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 7-й строчке — 85 очков в 72 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Айкел — 24 (Стоун, Теодор), 6:23 — 0:1. Хауден — 20 (Хэнифин), 28:22 — 0:2. Юханссон — 8 (Зуккарелло), 41:42 — 1:2. Айкел — 25 (бол., Хэнифин, Карлссон), 54:57 — 1:3. Пирсон — 12 (п.в.), 56:57 — 1:4. Айкел — 26 (Стоун, Корчак), 57:28 — 1:5.
Вратари: Флери (56:43 — 56:57) — Хилл.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (4+10+10) — 38 (11+14+13).
Наши: Тренин (15.28/3/0) — Барбашев (15.56/0/+1), Дорофеев (15.16/6/0).
26 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17 734 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -