«Миннесота» переиграла «Вегас», Капризов забил в овертайме
«Миннесота» выиграла у «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
У хозяев голы забили Юэль Эрикссон Эк и российские нападающие Яков Тренин и Кирилл Капризов (в овертайме). Их соотечественник, форвард Данила Юров сделал голевой пас.
На счету 21-летнего Юрова в сезоне-2025/26 3 (2+1) очка в 15 матчах. 28-летний Тренин в 20 матчах набрал 4 (1+3) очка, а 28-летний Капризов — 23 (11+12) очка в 20 матчах.
У гостей шайбы на счету Райлли Смита и российского форварда Павла Дорофеева. 25-летний Дорофеев в текущем сезоне набрал 15 (11+4) очков в 18 матчах. 29-летний российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативный пас — у него 17 (7+10) очков в 18 играх сезона.
«Миннесота» (22 очка после 20 игр) идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. «Вегас» (22 очка после 18 матчей) занимает восьмое место.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|- : -