Сегодня, 04:48

«Миннесота» переиграла «Вегас», Капризов забил в овертайме

Павел Лопатко

«Миннесота» выиграла у «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев голы забили Юэль Эрикссон Эк и российские нападающие Яков Тренин и Кирилл Капризов (в овертайме). Их соотечественник, форвард Данила Юров сделал голевой пас.

На счету 21-летнего Юрова в сезоне-2025/26 3 (2+1) очка в 15 матчах. 28-летний Тренин в 20 матчах набрал 4 (1+3) очка, а 28-летний Капризов — 23 (11+12) очка в 20 матчах.

У гостей шайбы на счету Райлли Смита и российского форварда Павла Дорофеева. 25-летний Дорофеев в текущем сезоне набрал 15 (11+4) очков в 18 матчах. 29-летний российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативный пас — у него 17 (7+10) очков в 18 играх сезона.

«Миннесота» (22 очка после 20 игр) идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. «Вегас» (22 очка после 18 матчей) занимает восьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 02:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Вегас
Данила Юров
Иван Барбашев
Павел Дорофеев
Яков Тренин
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Популярное видео
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
«Детройт» обыграл «Рейнджерс», Панарин сделал результативный пас
Кучеров вышел на третье место по голам за «Тампу»
Капризова признали второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»
Капризов забил 11-й гол в сезоне НХЛ
«Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол
Дорофеев сравнял счет в матче «Миннесота» — «Вегас»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • True Timati

    Дело плохо, если в твоей команде способен на подвиги только один

    17.11.2025

  • baruv

    Кирилл на последних секундах ОТ забил свой гол!

    17.11.2025

    • «Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол

    Капризов забил 11-й гол в сезоне НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 18 10 8 22
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Миннесота 20 9 11 22
    6 Юта 18 10 8 21
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 20 9 11 22
    6 Ванкувер 20 9 11 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс - : -
    Все результаты / календарь

