«Вегас» выиграл у «Миннесоты» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Вегас» выиграл у «Миннесоты» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Голден Найтс» победил в серии — 4-2.
У «Вегаса» забили Ши Теодор, Марк Стоун и Джек Айкел. Форвард «Уайлд» Райан Хартман оформил дубль.
Во втором раунде «Вегас» сыграет с победителем серии «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (2-3).
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Теодор — 2 (бол., Олофссон, Айкел), 3:30 — 0:1. Хартман — 1 (Фолиньо), 19:56 — 1:1. Айкел — 1 (Стоун, Макнэбб), 36:12 — 1:2. Стоун — 2 (Макнэбб, Теодор), 56:02 — 1:3. Хартман — 2 (Юханссон, Миддлтон), 56:33 — 2:3.
Вратари: Густавссон — Хилл.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (12+9+10) — 23 (8+9+6).
Наши: Капризов (24.21/4/-2), Тренин (7.03/0/0) — Барбашев (15.02/0/-2).
2 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19047 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
