2 мая, 05:14

«Вегас» выиграл у «Миннесоты» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» выиграл у «Миннесоты» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Голден Найтс» победил в серии — 4-2.

У «Вегаса» забили Ши Теодор, Марк Стоун и Джек Айкел. Форвард «Уайлд» Райан Хартман оформил дубль.

Во втором раунде «Вегас» сыграет с победителем серии «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (2-3).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Теодор — 2 (бол., Олофссон, Айкел), 3:30 — 0:1. Хартман — 1 (Фолиньо), 19:56 — 1:1. Айкел — 1 (Стоун, Макнэбб), 36:12 — 1:2. Стоун — 2 (Макнэбб, Теодор), 56:02 — 1:3. Хартман — 2 (Юханссон, Миддлтон), 56:33 — 2:3.

Вратари: Густавссон — Хилл.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+9+10) — 23 (8+9+6).

Наши: Капризов (24.21/4/-2), Тренин (7.03/0/0) — Барбашев (15.02/0/-2).

2 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19047 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юрий

    первый сезон около 4 млн.

    02.05.2025

  • Юрий

    Еще на 4 сезона остаются, но там суммы небольшие по 833 000 на каждого, Паризе и Сутер. Основной штраф был на сезон 22-23 12 млн, и сезоны 23-24 и 24-25 по 14 млн, плюс первые 4 сезона было около 4 млн.

    02.05.2025

  • Саша

    Кирилл Капризов удачно скрывался на площадке.

    02.05.2025

  • Константин21

    Вегасу тяжело далась победа в серии с "Дикарями". С Эдмонтоном буде гораздо сложнее.

    02.05.2025

  • jason1328

    штраф в след сезоне заканчивается? ЖЕсть, по моему там штрафы огромные висели и лет 5-6 точно, за каждый год выкупленного контракта.

    02.05.2025

  • zoolord

    Ну теперь у них Эдмонтон. Поставлю на 4-3 в пользу Вегаса!

    02.05.2025

  • Юрий

    И поедет Капризов на Бродвей, менять постаревшего Панарина))))

    02.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Минетсота это что-то типа новокузнецкого Металлурга))) только у Кузни хоккейная школа лучше)))

    02.05.2025

  • True Timati

    Сота получила главное - опыт. Щас потолок подрастет, штрафы за выкуп Сутера и Паризе кончатся и настнет всем на Западе не сладко. До свидания, Миннесота!

    02.05.2025

  • Женек10

    Итоговый результат предсказуем, содержание игр нет. Думал сота влетит в одну калитку, а тут все на тоненького было.

    02.05.2025

  • nikola mozaev

    Вегас идёт дальше, хотя шансы по ходу серии у Миннесоты имелись. Далее болеем за Барбашева и Дорофеева, которые выходят на Эдмонтон.

    02.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Тебе уже давно пора уходить науй, а ты всё трёшься здесь.

    02.05.2025

  • wintersonic

    а еще лучше в Питтсбург :blush:

    02.05.2025

  • Догада

    поздравим Барбашева и Дорофеева

    02.05.2025

  • baruv

    А так хотелось седьмого матча! Но дубль Хартмана и огненная концовка не спасли Миннесоту. Игровое преимущество у соты, а забивал Вегас. Жаль, что без "капризничания" сегодня. Конечный результат ожидаем.

    02.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Капризову надо уходить в Вашингтон , и заменить там Овечкина

    02.05.2025

    • «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: трансляция матча НХЛ онлайн

    Ничушкин забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон - : -
    14.11 03:00 Оттава – Бостон - : -
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес - : -
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас - : -
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм - : -
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

