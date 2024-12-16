«Миннесота» уступила «Вегасу», Капризов оформил дубль

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Вегасу» со счетом 2:3.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов. У «Голден Найтс» шайбы забросили Виктор Олофссон, Ши Теодор и Уильям Карлссон.

В текущем сезоне Капризов провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (22+25) очков.

После этого матча «Миннесота» с 44 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 43 очками — на третьей строчке.