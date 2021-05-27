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«Миннесота» победила «Вегас» и сравняла счет в серии плей-офф НХЛ

06:55
27 мая. «Миннесота» — «Вегас» — 3:0. Фото ХК "Миннесота"
27 мая. «Миннесота» — «Вегас» — 3:0. Фото ХК &quot;Миннесота&quot;
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«Миннесота» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.

Отличились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не нанес по воротам ни одного броска.

Счет в серии стал 3-3. Впервые в этом розыгрыше плей-офф команды проведут седьмой матч. Решающая встреча пройдет 29 мая и начнется в 4:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Миннесота» — «Вегас» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Хартман — 2 (Фиала, Паризе), 44:21 — 1:0. Фиала — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 49:35 — 2:0. Бьюгстад — 1 (Штурм, Сперджен), 55:17 — 3:0.

Вратари: Тэлбот — Флери.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 24 (9+5+10) — 23 (6+7+10).

Наши: Капризов (17.55/0/0) — -.

Счет в серии: 3-3.

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