«Миннесота» победила «Вегас» и сравняла счет в серии плей-офф НХЛ
06:55
«Миннесота» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.
Отличились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не нанес по воротам ни одного броска.
Счет в серии стал 3-3. Впервые в этом розыгрыше плей-офф команды проведут седьмой матч. Решающая встреча пройдет 29 мая и начнется в 4:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Миннесота» — «Вегас» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Хартман — 2 (Фиала, Паризе), 44:21 — 1:0. Фиала — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 49:35 — 2:0. Бьюгстад — 1 (Штурм, Сперджен), 55:17 — 3:0.
Вратари: Тэлбот — Флери.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 24 (9+5+10) — 23 (6+7+10).
Наши: Капризов (17.55/0/0) — -.
Счет в серии: 3-3.
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