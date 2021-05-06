Капризов оформил дубль в проигранном матче «Миннесоты» против «Вегаса»

«Вегас» в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).

В составе «Уайлд» дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Его признали второй звездой встречи.

«Вегас» идет первым в Западном дивизионе, а «Миннесота» — третьей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Стивенсон — 13 (Янмарк), 28:30 — 0:1. Капризов — 25 (Зуккарелло, Хартман), 51:13 — 1:1. Капризов — 26 (Хартман), 53:23 — 2:1. Смит — 10 (бол., Карлссон, Мартинес), 55:44 — 2:2. Пьетранджело — 5 (Так, Маршессо), 61:53 — 2:3.

Вратари: Тэлбот — Флери.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 28 (10+8+9+1) — 34 (8+12+12+2).

Наши: Капризов (20.26/4/+1) — -.

6 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.