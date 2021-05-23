«Вегас» разгромил «Миннесоту» и одержал третью победу в серии

«Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0.

Дубль оформил Николя Руа, еще по шайбе забросили Алекс Так и Марк Стоун. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов нанес два броска в створ.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 25 мая в Лас-Вегасе и начнется в 5:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Миннесота» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Руа — 1 (Колесар), 10:37 — 0:1. Так — 3 (Стивенсон, Уайтклауд), 29:08 — 0:2. Стоун — 3 (мен.), 33:41 — 0:3. Руа — 2 (п.в., Янмарк, Колесар), 58:32 — 0:4.

Вратари: Тэлбот — Флери.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (11+11+13) — 18 (9+5+4).

Наши: Капризов (20.56/2/0) — -.

23 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.