Тарасенко забил «Вашингтону»

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 3-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для 34-летнего россиянина этот гол стал 4-м в сезоне. У него теперь 14 (4+10) очков в 27 играх.

Также в голевой атаке поучаствовал российский форвард Данила Юров, который сделал голевую передачу. У 21-летнего россиянина теперь 9 (3+6) очков в 27 играх сезона.