Тарасенко оформил дубль в матче с «Вашингтоном»

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 5-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко и оформил дубль, сделав счет 3:0. Теперь у 34-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 27 играх.