«Миннесота» разгромила «Вашингтон», Тарасенко и Юров набрали по 3 очка

«Миннесота» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. Игра прошла на «Гранд Казино Арене» в Сэнт-Поле.

Российский нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко забросил две шайбы и сделал голевую передачу. У 34-летнего россиянина теперь 16 (5+11) очков в 27 играх этого сезона.

Другой россиянин Данила Юров отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Теперь у него 11 (4+7) очков в 27 матчах. На счету Кирилла Капризова одна заброшенная шайба. У 28-летнего россиянина 38 (21+17) очков в 34 играх сезона.

Капитан «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 15 матчей 12 секунд и отметился тремя силовыми приемами при коэффициенте полезного действия «-2».

«Миннесота» набрала 45 очков в 34 матчах и идет на 3-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 5-ю строчку в Восточной конференции — 40 очков в 33 играх.