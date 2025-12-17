Капризов реализовал большинство в матче с «Вашингтоном»

«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 13-й минуте второго периода российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство и сделал счет 2:0. Для 28-летнего россиянина это 21-й гол в сезоне. Теперь у него 38 (21+17) очков в 34 играх.