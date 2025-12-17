Юров с передачи Тарасенко забил «Вашингтону»

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 9-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Данила Юров и сделал счет 4:0. Для 21-летнего россиянина это 4-й гол в сезоне.

Ассистировал ему Владимир Тарасенко. У 34-летнего россиянина теперь 16 (5+11) очков в 27 играх этого сезона.