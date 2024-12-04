«Миннесота» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» на своем льду переиграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

За «Уайлд» шайбы забросили Фредерик Годро, Джейкоб Миддлтон и Кирилл Капризов.

Авторами голов «Кэнакс» стали Куинн Хьюз и Джейк Дебраск.

«Миннесота» набрала 38 очков и лидирует в Западной конференции, «Ванкувер» с 30 очками занимает 6-е место.