«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в овертайме, Капризов забил победный гол
«Миннесота» дома обыграла «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Авторами голов «Уайлд» стали Фредерик Годро, Джейкоб Миддлтон и Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу.
За 25 матчей в текущем сезоне 27-летний россиянин заработал 39 (16+23) очков.
За «Кэнакс» отличились Кинн Хьюз и Джейк Дебраск.
«Миннесота» с 38 очками в 25 встречах лидирует на «Западе», «Ванкувер» набрал 30 очков в 24 играх и идет 6-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хьюз — 6 (бол., Петтерссон, Гарлэнд), 8:37 — 0:1. Годро — 5 (Фолиньо, Фэйбер), 27:56 — 1:1. Дебраск — 11 (Петтерссон, Суси), 39:18 — 1:2. Миддлтон — 5, 41:43 — 2:2. Капризов — 16 (Росси), 64:36 — 3:2.
Вратари: Густавссон — Ланкинен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 29 (13+4+9+3) — 32 (7+7+16+2).
Наши: Капризов (23.37/3/+1), Тренин (14.16/0/+1), Хуснутдинов (11.35/0/-1) — -.
4 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18076 зрителей.
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|
Питтсбург – Флорида
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Бостон – Детройт
|3 : 2 ОТ
|4.12
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Каролина – Сиэтл
|2 : 4
|4.12
|03:00
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Баффало – Колорадо
|4 : 5
|4.12
|04:00
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Виннипег – Сент-Луис
|1 : 4
|4.12
|04:00
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Миннесота – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|4.12
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Калгари – Коламбус
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|4.12
|06:00
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Вегас – Эдмонтон
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