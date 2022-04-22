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Сегодня, 05:38

Три очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Ванкувером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 77 43 34 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 77 26 51 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
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22.04 02:00
Каролина – Виннипег
 - : -
22.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 - : -
22.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 - : -
22.04 02:00
Питтсбург – Бостон
 - : -
22.04 02:00
Флорида – Детройт
 - : -
22.04 02:30
Айлендерс – Рейнджерс
- : -
22.04 03:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
22.04 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 - : -
22.04 04:00
Калгари – Даллас
 - : -
22.04 05:30
Лос-Анджелес – Чикаго
 - : -
22.04 05:30
Сан-Хосе – Сент-Луис
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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