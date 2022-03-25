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Сегодня, 05:48

Два очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 марта. &amp;quot;Миннесота&amp;quot; - &amp;quot;Ванкувер&amp;quot; - 3:2 ОТ.
Фото Twitter

«Миннесота» переиграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хорват — 25 (Экман-Ларссон, Бесер), 4:13 — 0:1. Капризов — 33 (Хартман, Зуккарелло), 8:08 — 1:1. Фиала — 21, 21:44 — 2:1. Миллер — 27 (бол., Хьюз, Петтерссон), 47:56 — 2:2. Эрикссон Эк — 19 (Капризов, Бродин), 60:31 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Демко.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 36 (8+13+14+1) — 28 (10+10+8+0).

Наши: Капризов (17.21/5/+1) — Подколзин (10.14/3/0).

25 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
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2 Питтсбург 65 39 26 88
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4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 64 21 43 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Миннесота 62 38 24 80
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4 Нэшвилл 64 37 27 78
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6 Виннипег 65 30 35 70
7 Чикаго 64 23 41 55
8 Аризона 63 20 43 44
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1 Калгари 63 38 25 84
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3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
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Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 2
25.03 02:00
Каролина – Даллас
 3 : 4 Б
25.03 02:00
Монреаль – Флорида
 3 : 4
25.03 02:30
Айлендерс – Детройт
 5 : 2
25.03 03:00
Виннипег – Оттава
 2 : 5
25.03 03:00
Миннесота – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
25.03 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 2 : 5
25.03 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 2
25.03 05:00
Вегас – Нэшвилл
 - : -
25.03 05:00
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 - : -
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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