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Сегодня, 07:19

«Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Сент-Луисом»

Сергей Разин
корреспондент
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Определилась первая пара плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

В первом раунде встретятся «Миннесота» и «Сент-Луис». Команды занимают 3-4 места в Западной конференции и не смогут опуститься или подняться в таблице.

Отметим, за «Уайлд» выступают Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов, за «блюзменов» — Клим Костин, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко

В прошлом сезоне «Миннесота» уступила в первом раунде «Вегасу» (3-4), а «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (0-4).

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
2
1
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 77 49 28 105
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 77 26 51 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
Результаты / календарь
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
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21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
22.04 02:00
Каролина – Виннипег
 4 : 2
22.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 3 : 6
22.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 2 : 5
22.04 02:00
Питтсбург – Бостон
 4 : 0
22.04 02:00
Флорида – Детройт
 5 : 2
22.04 02:30
Айлендерс – Рейнджерс
3 : 6
22.04 03:00
Миннесота – Ванкувер
 6 : 3
22.04 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 8 : 1
22.04 04:00
Калгари – Даллас
 4 : 2
22.04 05:30
Лос-Анджелес – Чикаго
 - : -
22.04 05:30
Сан-Хосе – Сент-Луис
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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