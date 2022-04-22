«Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Сент-Луисом»

Определилась первая пара плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

В первом раунде встретятся «Миннесота» и «Сент-Луис». Команды занимают 3-4 места в Западной конференции и не смогут опуститься или подняться в таблице.

Отметим, за «Уайлд» выступают Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов, за «блюзменов» — Клим Костин, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко

В прошлом сезоне «Миннесота» уступила в первом раунде «Вегасу» (3-4), а «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (0-4).