"Миннесота" в овертайме проиграла "Нью-Джерси"

"Миннесота" на своем льду уступила "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). "Уайлд" потерпел третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Нью-Джерси" - 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Хант - 4 (бол., Сутер, Гранлунд), 6:07 - 1:0. Эрикссон Эк - 5, 9:55 - 2:0. Юханссон - 11, 20:26 - 2:1. Силер - 2 (Хант, Ро), 22:33 - 3:1. Гранлунд - 14 (Сперджен, Сутер), 27:19 - 4:1. Батчер - 4 (Хишир, Братт), 38:10 - 4:2. Палмиери - 25 (бол., Юханссон, Братт), 48:16 - 4:3. Лавджой - 2 (Агостино, Заха), 57:15 - 4:4. Хишир - 17 (Палмиери), 63:19 - 4:5.

Вратари: Дубник - Кинкейд (Шнайдер, 27:19).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 32 (12+9+8+3) - 28 (7+13+7+1).

16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.