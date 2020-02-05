«Миннесота» в овертайме переиграла «Чикаго»

«Миннесота» в овертайме обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Фиала — 10, 23:53 — 1:0. Фиала — 11 (бол., Зукер, Дамба), 35:08 — 2:0. Боквист — 3 (Кит, Саад), 46:23 — 2:1. Мяяття — 4 (Густафссон, Дак), 56:50 — 2:2. Дамба — 4 (Цуккарелло, Сутер), 62:21 — 3:2.

Вратари: Стэлок — Кроуфорд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (12+10+7+5) — 29 (4+10+15+0).

5 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.