«Миннесота» в гостях победила «Баффало»

«Баффало» дома проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Для «Сэйбрз» это четвертое поражение в последних пяти встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Миннесота» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Паризе — 7 (Эрикссон Эк), 7:14 — 0:1. Паризе — 8 (бол., Сутер, Фиала), 19:56 — 0:2. Бродин — 1 (Зукер, Цуккарелло), 25:29 — 0:3. Монтур — 1 (Айкел, Улофссон), 56:11 — 1:3. Зукер — 6 (п.в., Стаал, Койву), 57:46 — 1:4.

Вратари: Улльмарк (55:25 — 56:11, 56:26 — 57:46) — Стэлок.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 31 (10+10+11) — 26 (12+11+3).

20 ноября. Баффало. KeyBank Center.

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