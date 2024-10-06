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«Миннесота»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Миннесота» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 10 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» начинает свой 24-й сезон в Национальной хоккейной лиге. «Уайлд» проведут первый матч в сезоне-2024/25 в пятницу, 11 октября, — с «Коламбусом» на домашней арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Стартовое вбрасывание — в 3.00.

Команда Кирилла Капризова отправится на первый выезд после двух игр на домашней арене. В понедельник, 14 октября, клуб из Миннесоты сыграет с «Виннипегом» в «Канада Лайф-центре» (начало — в 1.00 по московскому времени).

Перед празднованием Нового года «Дикари» 28 декабря встретятся с «Далласом» в гостях, 30 декабря — дома с «Оттавой». Первым соперником «Миннесоты» в 2025 году по московскому времени станет «Нэшвилл» (1 января, начало — в 4.00).

В последней игре регулярки «Миннесота» примет «Анахайм» 16 апреля (начало — в 3.00).

«СЭ» приводит расписание первых игр «Уайлд» в сезоне НХЛ (время — московское).

«Миннесота»: календарь матчей в октябре 2024 года

11 октября. 3.00. «Миннесота» — «Коламбус»

13 октября. 3.00. «Миннесота» — «Сиэтл»

14 октября. 2.00. «Виннипег» — «Миннесота»

16 октября. 2.30. «Сент-Луис» — «Миннесота»

20 октября. 2.00. «Коламбус» — «Миннесота»

23 октября. 1.30. «Флорида» — «Миннесота»

25 октября. 2.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

26 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Миннесота»

30 октября. 2.30. «Питтсбург» — «Миннесота»

Календарь матчей «Миннесоты» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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