«Миннесота» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла в овертайме «Торонто» — 2:1.

В основное время на шайбу Райана Хартмана гости ответили точным броском Вильяма Нюландера. В овертайме победную шайбу забросил Мэттью Болди.