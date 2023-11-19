«Миннесота» в овертайме проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

«Миннесота» с 14 очками располагается на 12-й позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Торонто» находится на четвертой строчке «Востока», набрав 22 очка.

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