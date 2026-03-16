«Миннесота» проиграла «Торонто» на своем льду, Тарасенко оформил дубль

«Торонто» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев дубль на счету российского форварда Владимира Тарасенко. В сезоне-2025/26 34-летний хоккеист в 61 матче набрал 38 (18+20) очков.

У гостей забили Морган Райлли, Бенуа-Оливье Гру (дубль) и Мэттью Найз.

«Миннесота» проиграла третий матч подряд. Она занимает третье место в таблице Западной конференции с 88 очками после 68 встреч. «Торонто» (70 очков после 68 игр) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

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