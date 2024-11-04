«Миннесота» в овертайме обыграла «Торонто»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла в овертайме «Торонто» со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Райана Хартмана гости ответили точным броском Вильяма Нюландера. В овертайме победную шайбу забросил Мэттью Болди.

После этого матча «Миннесота» с 18 очками занимает второе место в Западной конференции, «Торонто» с 14 очками — на седьмой строчке «Востока».