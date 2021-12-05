«Миннесота» обыграла «Торонто», Капризов забросил победный буллит
«Миннесота» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
Победный буллит забросил российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Также на его счету результативная передача.
«Миннесота» выиграла 6-й матч подряд и прервала победную серию «Торонто» из 5 встреч кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Торонто» — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гринуэй — 2 (Эрикссон Эк, Дамба), 19:36 — 1:0. Зуккарелло — 8 (бол., Бродин, Капризов), 25:21 — 2:0. Фолиньо — 10 (Эрикссон Эк), 28:07 — 3:0. Спецца — 6 (Ритчи, Райлли), 32:47 — 3:1. Спецца — 7 (бол., Мэттьюс, Райлли), 37:51 — 3:2. Мэттьюс — 14 (бол., Спецца, Райлли), 39:10 — 3:3.
Победный буллит: Капризов.
Вратари: Тэлбот — Кэмпбелл.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 40 (9+7+22+2) — 42 (6+20+11+5).
Наши: Капризов (21.07/5/-1), Куликов (15.35/2/-1) — -.
5 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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