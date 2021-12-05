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«Миннесота» обыграла «Торонто», Капризов забросил победный буллит

Буллит Капризова принес «Миннесоте» победу над «Торонто» в матче НХЛ
06:06
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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«Миннесота» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Также на его счету результативная передача.

«Миннесота» выиграла 6-й матч подряд и прервала победную серию «Торонто» из 5 встреч кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гринуэй — 2 (Эрикссон Эк, Дамба), 19:36 — 1:0. Зуккарелло — 8 (бол., Бродин, Капризов), 25:21 — 2:0. Фолиньо — 10 (Эрикссон Эк), 28:07 — 3:0. Спецца — 6 (Ритчи, Райлли), 32:47 — 3:1. Спецца — 7 (бол., Мэттьюс, Райлли), 37:51 — 3:2. Мэттьюс — 14 (бол., Спецца, Райлли), 39:10 — 3:3.

Победный буллит: Капризов.

Вратари: Тэлбот — Кэмпбелл.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 40 (9+7+22+2) — 42 (6+20+11+5).

Наши: Капризов (21.07/5/-1), Куликов (15.35/2/-1) — -.

5 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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Иван Торопцев все материалы автора
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