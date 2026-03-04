«Миннесота» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» победила «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российские нападающие «Уайлд» Яков Тренин и Кирилл Капризов забили по голу в этой игре. Их соотечественник из «Лайтнинг» Никита Кучеров также отметился заброшенной шайбой.

«Миннесота» с 82 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» потерпела третье поражение подряд и с 80 очками идет второй на «Востоке».

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