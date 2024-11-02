«Миннесота» — «Тампа»: видеообзор матча

«Миннесота» дома победили «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Миннесота» с 16 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции.