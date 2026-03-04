Голы Капризова и Тренина принесли «Миннесоте» победу над «Тампой»

«Миннесота» на своем льду обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Уайлд» по 2 (1+1) результативных балла заработали Куинн Хьюз и Матс Цуккарелло, также голами отметились Брок Фейбер, Яков Тренин и Кирилл Капризов. Автором единственной заброшенной шайбы «Лайтнинг» стал Никита Кучеров.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 16 сейвов в этой игре.

«Миннесота» набрала 82 очка за 62 матча и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» (80 очков в 59 играх) идет второй на «Востоке». Команда потерпела третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 05:30. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Тампа-Бэй

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