Тренин забил 6-й гол в сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 18-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Яков Тренин и сделал счет 3:1. Для 29-летнего россиянина это 6-я шайба в сезоне. Теперь у него 18 (6+12) очков в 62 играх.

Всего за карьеру Тренин набрал 115 (61+52) очков в 437 играх.

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