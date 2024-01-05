«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа-Бэй» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 43 очками в 40 матчах. «Миннесота» идет на 13-й строчке Востока с 36 очками в 37 играх.