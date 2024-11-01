«Миннесота» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 2 ноября. Игра пройдет в «Xcel Энерджи Центре» в Сент-Поле и начнется в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

С основными событиями игры «Миннесота» — «Тампа-Бэй» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Миннесота» (9 матчей) и «Тампа» (10) набрали по 14 очков. В предыдущих матчах «Уайлд» победили «Питтсбург» (5:3), а «Лайтнинг» — «Колорадо» (5:2).

Ранее команды встречались 25 октября в Тампе, победу в том матче одержала «Миннесота» (4:2).