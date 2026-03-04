Кучеров забросил 32-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 16-й минуте второго периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал счет 1:2. Теперь у 32-летнего россиянина 32 гола и 64 голевые передачи в 55 матчах этого сезона.

Всего за карьеру Кучеров набрал 1090 (389+701) очков в 858 играх.

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