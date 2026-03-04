«Миннесота» и «Тампа-Бэй» сыграют в чемпионате НХЛ 4 марта

«Миннесота» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 4 марта. Игра пройдет на льду «Эксель-Энерджи-центра» в Сент-Поле (США), стартовое вбрасывание — в 5.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 05:30. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Тампа-Бэй

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Миннесота» провела 61 матч и набрала 80 очков, предыдущим соперником «Уайлд» был «Сент-Луис» (1:3). У «Тампы» 58 матчей и 80 очков, в воскресенье «Лайтнинг» проиграли «Баффало» (2:6).