«Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом» в «Зимней классике-2021»

В матче «Зимней классики-2021» соперником «Миннесоты» станет «Сент-Луис». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что «Миннесота» будет хозяином матча. Игра состоится 1 января 2021 года на арене Target Field в Миннеаполисе.

«Миннесота» впервые примет участие в «Зимней классике» и второй раз сыграет под открытым небом. Target Field — домашний стадион бейсбольной команды «Миннесота Твинс».

За первое десятилетие своего существования арена принимала плей-офф (2010, 2019) и «Матч звезд» (2014) MLB (Главной лиги бейсбола) и другие спортивные события.