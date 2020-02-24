«Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом» в «Зимней классике-2021»
07:59
В матче «Зимней классики-2021» соперником «Миннесоты» станет «Сент-Луис». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Ранее стало известно, что «Миннесота» будет хозяином матча. Игра состоится 1 января 2021 года на арене Target Field в Миннеаполисе.
«Миннесота» впервые примет участие в «Зимней классике» и второй раз сыграет под открытым небом. Target Field — домашний стадион бейсбольной команды «Миннесота Твинс».
За первое десятилетие своего существования арена принимала плей-офф (2010, 2019) и «Матч звезд» (2014) MLB (Главной лиги бейсбола) и другие спортивные события.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/wild-to-host-blues-in-2021-nhl-winter-classic/c-315390000
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