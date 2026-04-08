Тарасенко забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 13-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 23-м в сезоне.

Теперь у 34-летнего россиянина 45 (23+22) очков в 71 игре.