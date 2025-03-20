«Миннесота» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди, оформивший дубль, Райан Хартман и Лиам Эгрен.

«Миннесота» с 83 очками занимает 6-е место в Западной конференции, а «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 65 очков.

