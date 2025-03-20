«Миннесота» без Капризова обыграла «Сиэтл»

«Миннесота» переиграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Мэтт Болди оформил дубль, а также по голу забили Райан Хартман и Лиам Эгрен.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил игру. 2 февраля сообщалось, что 27-летний россиянин успешно перенес операцию.

«Миннесота» набрала 83 очка в 69 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 65 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сиэтл» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хартман — 10 (Богосян, Хиностроза), 2:47 — 1:0. Болди — 22, 3:59 — 2:0. Эгрен — 2 (Годро, Нюквист), 4:29 — 3:0. Болди — 23 (п.в., Богосян), 58:23 — 4:0.

Вратари: Густавссон — Грубауэр (56:48 — 58:23).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (10+9+9) — 34 (14+9+11).

Наши: Тренин (17.14/2/+1) — -.

20 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17579 зрителей.