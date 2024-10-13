«Миннесота» проиграла «Сиэтлу», Капризов набрал 2 очка и не реализовал буллит

«Сиэтл» в серии буллитов выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. В серии буллитов ему не удалось реализовать свою попытку.