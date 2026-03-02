«Миннесота» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

У хозяев единственный гол забил Кирилл Капризов, у гостей отличились Логан Мэйлу, Роберт Томас и Павел Бучневич.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд. Она идет на третьем месте в таблице Западной конференции (80 очков после 61 матча). «Сент-Луис» в 60 играх набрал 53 очка и располагается на 15-м месте.

В следующем матче «Миннесота» 4 марта примет «Тампу», «Сент-Луис» 5 марта сыграет на выезде с «Сиэтлом».

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