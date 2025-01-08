«Миннесота» переиграла «Сент-Луис», Бучневич забил один гол
«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
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«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)
Голы: Богосян — 3 (Миддлтон, Хартман), 1:23 — 1:0. Меррилл — 1 (Бродин), 2:12 — 2:0. Бучневич — 10 (Холлоуэй, Фолк), 13:26 — 2:1. Кайру — 18 (бол., Фолк, Холлоуэй), 21:24 — 2:2. Нейберс — 11 (Сундквист, Болдюк), 22:51 — 2:3. Томас — 9 (Сутер, Саад), 24:33 — 2:4. Эрикссон Эк — 7 (Хартман, Юханссон), 29:41 — 3:4. Миддлтон — 6 (Зуккарелло), 41:16 — 4:4. Болди — 15 (Зуккарелло), 43:57 — 5:4. Юханссон — 5 (п.в.), 59:24 — 6:4.
Вратари: Густавссон (Флери, 24:33) — Биннингтон (56:40 — 59:24).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 26 (9+11+6) — 34 (14+6+14).
Наши: Тренин (14.53/1/0), Хуснутдинов (9.54/1/0) — Бучневич (18.37/2/-3), Торопченко (13.19/0/0).
8 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18464 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|8.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 3
|8.01
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|3 : 4 Б
|8.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|4 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Бостон – Эдмонтон
|0 : 4
|8.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|3 : 2 ОТ
|8.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 2
|8.01
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|5 : 2
|8.01
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 4
|8.01
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -