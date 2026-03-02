«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» в гостях, Бучневич забил победный гол

«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов. В сезоне-2025/26 28-летний форвард в 61 матче набрал 74 (34+40) очка.

У гостей забили Логан Мэйлу и Роберт Томас, победный гол на счету российского форварда Павла Бучневича (также у него результативная передача). В сезоне-2025/26 30-летний Бучневич в 60 матчах набрал 39 (14+25) очков.

«Миннесота» (80 очков после 61 матча) располагается на третьем месте в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (53 очка после 60 игр) занимает 15-е место.

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