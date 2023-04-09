«Сент-Луис» уступил «Миннесоте», у Бучневича гол
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте» со счетом 3:5.
В составе «блюзменов» одну из шайб забросил Павел Бучневич.
После этого матча «Сент-Луис» с 81 очком занимает 11-е место в Восточной конференции, «Миннесота» со 100 очками — на шестой строчке.
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|9.04
|00:30
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Аризона – Анахайм
|5 : 4 ОТ
|9.04
|02:00
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Торонто – Монреаль
|- : -
|9.04
|02:00
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Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|9.04
|02:00
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Вашингтон – Флорида
|2 : 4
|9.04
|02:00
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Коламбус – Рейнджерс
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|9.04
|02:00
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Виннипег – Нэшвилл
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|9.04
|02:30
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Айлендерс – Филадельфия
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|9.04
|03:00
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Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|03:00
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Миннесота – Сент-Луис
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|9.04
|05:00
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Ванкувер – Калгари
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|9.04
|05:00
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Лос-Анджелес – Колорадо
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