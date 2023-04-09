«Сент-Луис» уступил «Миннесоте», у Бучневича гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте» со счетом 3:5.

В составе «блюзменов» одну из шайб забросил Павел Бучневич.

После этого матча «Сент-Луис» с 81 очком занимает 11-е место в Восточной конференции, «Миннесота» со 100 очками — на шестой строчке.